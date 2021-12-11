فرنسا تؤكد عزمها مساعدة أوكرانيا فى الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.



وأوضحت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن هذا التأكيد من جانب ماكرون جاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفي الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الأوروبي روسيا من أنها ستواجه عواقب إذا غزت أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود مع جارتها الجنوبية الغربية.



ونقلت القناة عن ماكرون قوله إن الرئيسين اتفقا على الحاجة إلى استئناف المحادثات وفق صيغة "نورماندي" الرباعية، والتي تضم أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وتسعى لحل الصراع في شرق أوكرانيا.



وأوضح ماكرون أنه سوف يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة وسيتحدث مرة أخرى مع زيلينسكي في بروكسل في 15 ديسمبر الجاري.

و في وقت سابق ، ذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال زيلينسكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" ، إنه أجرى اتصالا هاتفيا استمر 90 دقيقة مع بايدن، مضيفا: "الرئيس الأمريكي أطلعني على سير محادثاته مع بوتين".

وتابع: "كما بحثنا الصيغ المحتملة لتسوية النزاع في منطقة دونباس وتطرقنا إلى نهج الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا".

بدره، قال المتحدث باسم مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، في تصريح تلفزيوني، إن "بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستقدم، وهذا ما يحدث للتو، كل المساعدة الضرورية لكي تكون لدى أوكرانيا القدرة على الرد بكل شكل وفي أي وقت".

ونقل يرماك أن بايدن تعهد لزيلينسكي بـ"فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا في حال إقدامها على العدوان ضد أوكرانيا".