وزير الخارجية التونسى يبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي العلاقات الثنائية بين بلاده وألمانيا وسبل تطويرها وخاصة في مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية بما في ذلك المبادلات التجارية مع ألمانيا والاستثمارات الألمانية بتونس.



جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية - خلال استقبال الجرندي سفير ألمانيا بتونس بيتر بروجل.



وأوضح الجرندي للسفير الألماني اهتمام تونس بتطوير الطاقات المتجددة والمساهمة في المجهودات الدولية الرامية إلى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع أهم البلدان الرائدة في هذا المجال وفي مقدمتها ألمانيا وكذلك التعاون متعدد الأطراف مع المجتمع الدولي.



من جهة أخرى، أكد الجرندي على الأهمية التي توليها السلطات التونسية لإعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي كما أشار إلى المساعي التي تقوم بها تونس لدى الدول الأوروبية ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.



من جانبه، أعرب السفير الألماني عن دعم بلاده لتونس على المستوى الثنائي والأوروبي من أجل استرداد هذه الأموال.



وتناول اللقاء التطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب السفير الألماني عن ارتياح بلاده للدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة من أجل المساهمة وبصفة فعالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.



وشدد الجرندي أن تونس لن تدخر أي جهد من أجل المضي قدما بالمسار السياسي الليبي مع التأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا يمثل أولوية لبلاده.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 35 ألفًا و778 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و60 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان ، أن 5 ملايين و306 آلاف و722 شخصًا، استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و894 ألفًا و50 جرعة بينها 24 ألفًا و30 جرعة للسفر.

يُذكر أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.

يأتي ذلك فيما دعت مستشارة وزير الصحة التونسي إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها، وذلك قبل يوم 22 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ دخول هذا الجواز حيز التنفيذ.