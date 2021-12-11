توسيع أهلية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا فى كندا

وسعت مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، من أهلية الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس "كوفيد-19" لمن هم 18 عاما أو أكبر بدءا من الرابع من يناير المقبل.



يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه المقاطعة الرئيسية في كندا عن 1453 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 .



وقالت وزيرة الصحة الكندية كريستين إليوت - في مؤتمر صحفي-: "نتوقع أن تكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية".



وبالمثل، تقول الحكومة الكندية إن أي أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما يشاركون في الألعاب الرياضية أو الأنشطة الترفيهية الأخرى سيُطلب منهم إظهار دليل على التطعيم اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري.



وحذرت الحكومة من التجمعات خاصة في فترة عطلات الأعياد المقبلة، حيث تفرض أونتاريو إجراءات قوية لإثبات التطعيم مع انتشار متحور أوميكرون.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.