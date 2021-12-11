عاهل البحرين يثمن دور البابا فرنسيس فى نشر قيم الأخوة والتسامح والتعايش

ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الدور المهم للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والحضارات، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش بين الجميع، مؤكدًا حرص البحرين الدائم لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع الفاتيكان وتبادل الزيارات، بما يسهم في ترسيخ المحبة وتعزيز السلام.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم، الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد مجمع تنوير الشعوب للكرسي الرسولي بالفاتيكان، ورئيس الأساقفة يوجين نوغينت القاصد الرسولي لدى الكويت وقطر والبحرين، والأسقف بول هندر النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية؛ بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور حفل افتتاح الكاتدرائية الجديدة في البحرين.

وأكد الملك حمد، أن افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية يأتي تجسيدًا للدور الحضاري والإنساني للبحرين واحتضانها لدور العبادة لمختلف الأديان منذ عقود طويلة، وما يتميز به شعبها عبر تاريخه العريق من روح التسامح والاحترام والمحبة للجميع.

وسلم الكاردينال لويس تاغل إلى الملك حمد رسالة خطية من البابا فرنسيس تتضمن شكره وتقديره على افتتاح الكنيسة البحرين، مشيدًا باهتمام الملك حمد بتعزيز العلاقات بين مختلف الأديان والثقافات.

وفي سياق آخر، التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، المطران نيفون صيقلي ممثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو، حيث استعرضا عددًا من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.

وأعرب الملك حمد عن اعتزازه بما تحظى به البحرين من تاريخ عريق في التآخي والتعايش، حيث تحتضن على أرضها مختلف الديانات والمذاهب التي تعيش كأسرة واحدة متحابة مترابطة بفضل وعي شعبها وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة القائمة على احترام الجميع.

من جهته، أعرب المطران نيفون صيقلي عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على ما تحظى به الديانات من تقدير ورعاية دون تمييز، مثمنًا جهود المنامة الرائدة في نشر قيم السلام والتعايش والمحبة بين مختلف الشعوب.