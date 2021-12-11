افتتاح 4 معارض تشكيلية بينها معرض استعادى للفنان مصطفى عبد الفتاح.. الليلة

يستقبل جاليري ضي العرب بالمهندسين، في السابعة من مساء اليوم السبت، افتتاح أربعة معارض تشكيلية، وهي: معرض "طعم البيوت"، للفنان أسامة ناشد، ويستمر المعرض حتي الرابع من شهر يناير 2022.

والفنان التشكيلي أسامة ناشد، سبق وأقام العديد من المعارض الفردية والجماعية، من بينها: معرض خاص بأتيليه القاهرة 1997، معرض خاص بأتيليه القاهرة 2001، معرض خاص بمجمع الفنون بالزمالك 2002، معرض خاص بمجمع الفنون بالزمالك 2005، معرض خاص بأتيليه القاهرة 2009، معرض خاص بنقابة الفنانين التشكيليين 2010 /2012/2013، معرض بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث بالأوبرا 2015، معرض بنادي هليوبولس 2016.

معرض "عد تنازلي"

كما يفتتح في نفس التوقيت، المعرض الفردي الخاص للفنان وليد عبيد، والذي يقام تحت عنوان "عد تنازلي"، ويستمر حتي الرابع من شهر يناير 2022.

أقام الفنان "وليد عبيد"، عددًا من المعارض الخاصة داخل مصر وخارجها، وشارك في معارض جماعية نال من خلالها جوائز منها جائزته في صالون الشباب في أكثر من دورة، الجائزة الكبري في مراسم سيوة، له مقتنيات في متحف الفن الحديث ودول أوربية وعربية.

وعن تجربة وليد عبيد يقول الفنان "أحمد نوار": "إن وليد عبيد تتوهج عنده منظومات إبداعية مختلفة.. وذات محاور ابتكاريه خاصة تعود بذاكرتنا إلى عصر النهضة وعبقرية "رمبرانت" الفنان الهولندى الذي جعل من الضوء علامة وفلسفة ورمز وبناء وقيمة تعبيرية خالصة.. داخل مناخ مكتظ وملتف بالغموض والقتامة يقتحمه الضوء بجلال وبسحر غير مسبوق".

ويجىء بناء "عبيد" ليعكس شأن الضوء فى الظلام وينسج للضوء مهامًا جديدة رحبة على مساحة الحياة كأنه يخرج الضوء من الأشياء ويكشف عنها الظلام٬ لتنطلق نماءً وجمالًا وتعبيرًا صادقًا، ويتحول الضوء ديناميكيًا باردًا ودافئًا وممتزجًا بنسيج الأشياء٬ ويصح أن نقول النسيج البصرى المشع الباعث للضوء.

معرض "استعادي"



كما يفتتح في نفس التوقيت بجاليري ضي، معرض استعادي للفنان مصطفي عبد الفتاح، ويستمر حتي الرابع من شهر يناير 2022.

ويضم المعرض الاستعادي للفنان مصطفي عبد الفتاح، 100 لوحة تمثل جميع المراحل التي مر بها الفنان خلال رحلته الفنية، والتي يقول عنها: مررت بمراحل أربعة خلال مشوارى مع الفن بداية من 1968- 1999.

المرحلة الأولى كانت تتعلق بحبي وشغفي للفنون القبطية، وكان نتاج هذه المرحلة يتمثل في التركيبات الجمالية المستخلصة من هذه الفنون، وقد تناولت العلاقة الأزلية بين الإنسان والحيوان والطير بأسلوب يتناول الروح القبطية ومضامينها وليس بتأمل لعناصرها 1968- 1979.

المرحلة الثانية كنت أبحث فيها عن العامل النفسي والسيكولوجى من خلال عتمة الليل والنوافذ المفتوحة والمتواربة ،وكان الضوء في هذه المرحلة هو البطل وهو المحرك لعناصر اللوحة حتى يثير فضول المتلقى إلى ماهية هذه النوافذ وما ورائها، كعامل سيكولوجي يضاف إلى القيمة التصويرية للعمل الفني، واستمرت هذه المرحلة من 1979 ــ 1987.

معرض "هنا القاهرة"

كما يفتتح معرض فردي للفنان عصام كمال تحت عنوان "هنا القاهرة"، والذي كان قد شارك بالمعرض العام الدورة 40، وحصل على ميدالية التميز بمعرض "من وحي الأبنودي" بقصر الأمير طاز 2015 .

أقام الفنان عصام كمال العديد من المعارض الشخصية، منها معرض "حدوتة مصرية" بقاعة الباب سليم بالأوبرا 2016، ومعرض شخصى بقاعة آرت كورنر بالزمالك 2018، ومعرض "زهور الربيع" بقاعة كايرو بوكس بالمعادى 2019 وغيرها.