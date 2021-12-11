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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 11-12-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.


كما توقع الخبراء شبورة مائية (5ص:7ص) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب والشلاتين على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 23 14
وادي النطرون 24 14
طنطا 24 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 13
مطروح 21 13
السلوم 21 09
سيوة 20 10
بورسعيد 23 13
دمياط 23 12
الزقازيق 24 14
المنصورة 24 14
الإسماعيلية 24 14
السويس 24 14
العريش 23 12
رفح 23 13
رأس سدر 24 14
نخل 20 07
نويبع 23 19
طابا 21 12
كاترين 20 08
الطور 23 16
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 27 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 25 13
بنى سويف 25 11
المنيا 25 10
أسيوط 26 11
سوهاج 27 11
قنا 28 12
الأقصر 28 13
أسوان 30 14
إدفو 30 13
أبو سمبل 29 12
الوادي الجديد 28 09
الشلاتين 28 15
أبو رماد 29 15
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر على سوهاج صور الوادي الجديد اليوم بني سويف البحر المتوسط السبت الوجه البحري درجات الحرارة مطروح الحرارة المنيا الأرصاد الجوية مرسى علم بورسعيد امطار هيئة الارصاد

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