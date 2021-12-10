السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال متزايد على مبادرة «درس مميز بالمجان» فى دمياط

مبادرة «درس مميز
مبادرة «درس مميز بالمجان

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار فعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان" لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية والثانوية بالمحافظة للأسبوع الثالث على التوالي بالإدارات التعليمية بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والتي بدأت في الأسبوع قبل الماضي، وتستمر أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.


وأضاف "خلف"، أنه يتم خلال المبادرة شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة ويشارك في التدريس نخبة من المعلمين المتميزين والموجهين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة والحاسب الآلي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض بضرورة توفير كافة سبل الدعم لنجاح تلك المبادرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو تخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم في دمياط.


وأوضح، أنه يتم خلال المبادرة شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة ويشارك في التدريس نخبة من المعلمين المتميزين والموجهين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، معربًا عن سعادته لما شهده من زيادة ملحوظة لتدفق الطلاب لهذه المبادرة بالإدارت التعليمية: «دمياط، ودمياط الجديدة، وكفر سعد، وكفر البطيخ، والزرقا، والسرو، وعزبة البرج، والروضة، وفارسكور، وميت ابو غالب».

 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ توجيهات "عوض"، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لنجاح تلك المبادرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو تخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط الدكتورة منال عوض وكيل تعليم دمياط

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