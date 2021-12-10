سقوط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة فى القليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس 7 عاطلين لاتهامهم بالتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة عقب ضبطهم خلال حملة أمنية مكبرة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بشن حملة مكبرة بنطاق أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية لضبط الخارجين عن القانون من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وتبين ضبط "ص ع ص"، 39 سنة، عاطل، و"خ ع ص"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و4 طلقات من ذات العيار، و200 قرص مخدر، كما تم ضبط "ع ح أ"، 48 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه فى 5 قضايا، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و175 جرام هيروين، كما تم ضبط ""أ خ ج"، 33 سنة، عاطل، "م خ ج"، 36 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز قليوب بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، و30 جرام هيروين، و20 جرام بانجو.

كما تم ضبط "أ إ ن"، 22 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، سبق اتهامه فى 4 قضايا، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و50 جرام فودو، وأيضا ضبط "أ إ ي"، 22 سنة، عاطل، مقسم دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته سلاح نارى “بندقية خرطوش”.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرضهم على النيابات المختصة فاتخذت قرارها السابق.