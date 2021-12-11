السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: صرف الأسماك والدواجن المجمدة كسلع بديلة للخبز حسب قيمة النقاط

أسماك
أسماك

أكد محمد عبد الباري مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك انتظام في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر ديسمبر الجاري  من المجمع يوميًا وتشغيل كامل طاقته الإنتاجية في الإجازات الرسمية والأسبوعية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع.

وأضاف "عبدالباري"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه من حق المواطن المستفيد على البطاقات التموينية بصرف السلع البديلة  للخبز مثل سلع الأسماك واللحوم والدواجن المجمدة حسب قيمة المبلغ المتبقي من توفير رغيف الخبز والذي يتم احتسابه بقيمه 10 قروش بدلا من خمس قروش.

وأكد مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المجمع يقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لعدد من البطاقات التموينية تصل إلى 500 بطاقة تموينية بقيمة مبيعات تصل إلى 70 ألف جنيه شهريا.

وأوضح مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح جميع الأسماك الطازجة والمجمدة  بأسعار مخفضة بنسبة 30 % مقارنة بمثيلتها في الأسواق المحلية.

وقال إن دور المجمعات الاستهلاكية "رمانة الميزان" لضبط الأسواق المحلية من انفلات الأسعار في مواجهة أي ارتفاعات في الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين مع مراعاة البعد الاجتماعي ومواجهة  أي ارتفاعات في الأسعار، لافتا إلى أن دور الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة هي ضبط الأسواق.

مجمع أسماك صرف السلع التموينية تسويق الأسماك فارق نقاط الخبز الأسماك واللحوم توفير احتياجات المواطنين

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