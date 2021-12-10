السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: القيادة السياسية داعمة ومساندة لقضايا المراة المصرية  

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

شاركت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في الاسبوع الختامي لدبلومة المهارات الحديثة فى العمل البرلماني للعضوات، الذي ينظمة  البرلمان العربي ، بحضور عدد كبير من البرلمانيات العربيات بالدول العربية الشقيقية ومشاركة عدد من نائبات مصر المختارات من مجلسي النواب والشيوخ.

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وتناول جدول أعمال الأسبوع الختامي للدبلومة، حلقة نقاشية موسعة حول مظاهر العنف ضد المرأة والتصدي التشريعي والبرلماني لها، بحضورعدد من الشخصيات القيادية من البرلمان العربي والبرلمان الدولي ومنظمة المراه العربية وشخصيات قيادية واعلامية وبرلمانية وفنية مصرية.


وشهد جدول أعمال الدبلومة التدريبية لعضوات البرلمانات العربية، لليوم الثاني، الجمعة، ورشة عمل حول «تعزيز أداء البرلمانيات حول النوع الاجتماعي»، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، بينما يختتم البرلمان العربي الدبلومة غدًا السبت، بتوزيع الشهادات علي المجتازين من الدبلومة التدريبية للعضوات البرلمانيات العربية بمقر جامعة الدول العربية.

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ومن جانبها، قالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية على هامش الدبلومة، اليوم، إن تواجد نائبات ممثلن عن شعوبهم من مختلف الدول العربية الشقيقة والتتوع الموجود في دبلومة البرلمانيات العرب، بمثابة فرصة كبيرة وهامة للغاية لتبادل الخبرات في قضية لها تأثير قوي ومباشر على الدول والشعوب، والتي تتعلق بقضية القضاء على العنف ضد المرأة، والتي يتزامن مع حملة الستة عشر يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تلك الحملة العالمية التى تستهدف خلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأضافت «الهلالي»، أن جهود القيادة السياسية في هذا الشأن جاءت واضحة طبقا لنص المادة 11 من الدستور المصري والتي ينص على:«

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 تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتي تم ترجمته علي ارض الواقع بالعديد من المبادرات والحملات التوعوية والتعديل التشريعي التي تحفظ حقوق المراة علي كافة المستويات، فضلا عن توحيد الجهود والتكاتف بين كافة المؤسسات الوطنية المعنية ووالمجلس القومي للمراة ومنظمة المراة العربية والمنظمات الأهلية من أجل مواجهة هذة الظاهرة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتي تضمنت محوراً خاصاً للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة».

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية الوعي المجتمعي ونشره كأحد العومل الرئيسية لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات بنسب متفاوتة، ومنها المجتمعات العربية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي بماثبة الحصن المنيع في مواجهة هذه الظاهرة.

واختتمت قائلة: «لا شك أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل القيادة السياسية الحكيمة الداعمة والمساندة لقضايا المراة المصرية، والتي ظهرت خلال السنوات السبع الماضية بالطفره الشاملة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي».

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة تهدف الى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.

النائبة رقية الهلالي مجلس النواب حزب حماة الوطن البرلمان العربي نائبات مصر

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