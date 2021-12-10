السيسى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مسار عملى لتعزيز تمتع الشعب بحقوقه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعد بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، تعتبر مساراً عملياً لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه.

وأضاف في تدوينة عبر «فيسبوك»: «يأتي ذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً لجهود الدولة التى تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات».