السيسي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مصر حريصة على إعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والخدمية للمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حريصة على إعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين.

وقال في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يحتفل المجتمع الدولى باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل.. وهو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين، الأمر الذى انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتي تعتبر مساراً عملياً لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً لجهود الدولة التى تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات”.

