موعد ومكان صلاة الجنازة على الفقيه الدستورى شوقى السيد

حددت أسرة الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، الذي توفي مساء اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، موعد تشيع جثمانه.

وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.

وكان الدكتور شوقي السيد قد دخل إلى مستشفى العزل يوم 11 نوفمبر عقب إصابته بفيروس كورونا واستمر عزله دخل إحدى المستشفيات الخاصة، حتى وافته المنية اليوم.

الدكتور شوقي السيد، المستشار بمجلس الدولة سابقاً، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984 وعضو مجلس الشورى فى الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.