الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات القوافل الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (صور)

محمود التهامى
محمود التهامى

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع صندوق التتمية الثقافي فعاليات القوافل الثقافية لمتضررى السيول بالعلاقي، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

received_1041913066599626
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتضمن الختام عرض لشيخ المنشدين "محمود التهامى"، إذ  قدم مجموعة من القصائد: "أكاد من، صلى الله على محمد، قمرون، صعايدة، طلع البدر علينا، إمام العاشقين، يا أبا الزهراء"، إلى جانب معرض نتاج عدد من الورش، ورشة عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفى، ورشة "مصنوعات جلدية" للمدربة أسماء خليل، ورشة "خرز" للمدربة اقبال حسين، ورشة "خوص" للمدربة روحية يوسف، ورشة "رسم حر" للفنانة يارا محمود، ورشة "خرز" للمدربة زينب حلمى، وورشة "العاب شعبية" للاطفال للباحثة منى صبرى.

received_202460308751962
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

استمرت الفعاليات لمدة سبعة أيام متتالية قدمت عروض لفرق "أسوان، الأقصر، الشرقية، الحرية" للفنون الشعبي، وتوشكى التلقائية، بجانب عدد من ورش الحرف التراثي، ورش حكى، ألعاب شعبية للأطفال تحت إشراف الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.

received_441006004293683
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

جدير بالذكر أن واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقامة القوفل الثقافية بالعلاقى لمتضررى السيول، من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

 

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان
received_1067794623761903
received_1067794623761903
received_433711731630318
received_433711731630318
received_257501156446623
received_257501156446623
received_705403150435733
received_705403150435733
أسوان حفل محافظ أسوان قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة أسوان المخرج هشام عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

استشارى نفسى يحلل شخصية شيرين عبدالوهاب بعد إطلالتها الصادمة

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: مكان بين الأمم

الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس