ختام فعاليات القوافل الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (صور)

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع صندوق التتمية الثقافي فعاليات القوافل الثقافية لمتضررى السيول بالعلاقي، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتضمن الختام عرض لشيخ المنشدين "محمود التهامى"، إذ قدم مجموعة من القصائد: "أكاد من، صلى الله على محمد، قمرون، صعايدة، طلع البدر علينا، إمام العاشقين، يا أبا الزهراء"، إلى جانب معرض نتاج عدد من الورش، ورشة عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفى، ورشة "مصنوعات جلدية" للمدربة أسماء خليل، ورشة "خرز" للمدربة اقبال حسين، ورشة "خوص" للمدربة روحية يوسف، ورشة "رسم حر" للفنانة يارا محمود، ورشة "خرز" للمدربة زينب حلمى، وورشة "العاب شعبية" للاطفال للباحثة منى صبرى.

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

استمرت الفعاليات لمدة سبعة أيام متتالية قدمت عروض لفرق "أسوان، الأقصر، الشرقية، الحرية" للفنون الشعبي، وتوشكى التلقائية، بجانب عدد من ورش الحرف التراثي، ورش حكى، ألعاب شعبية للأطفال تحت إشراف الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

جدير بالذكر أن واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقامة القوفل الثقافية بالعلاقى لمتضررى السيول، من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

لقوافل الثقافية لمتضرري السيول بأسوان

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