مقتل العشرات من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى فى محافظتى مأرب وشبوة

قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، أن مواجهات دارت في مواقع متفرقة من جبهات مأرب الجنوبية خلال الساعات الماضية كبدت فيها قوات الجيش الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح وتدمير 4 أطقم وعربتين مدرعتين تابعتين للميليشيا.

وفي جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش تحركات وتجمعات المليشيا ودمرت طقمين قتاليين وعربة مدرعة.

بدوره، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بغارات جوية محكمة تجمعات وتحصينات الميليشيا في الجبهة ذاتها، أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع لهم.

وفي محافظة شبوة، تقدمت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، في جبهة بيحان شمالي غرب المحافظة، وسط خسائر فادحة لميليشيا الحوثي.

ونفذت قوات الجيش عملية نوعية بجبهات مديرية عسيلان، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا حوثيا، وتدمير أطقم قتالية، واستعادة أسلحة مختلفة كانت بحوزة عناصر الميليشيا.