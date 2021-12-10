الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل العشرات من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى فى محافظتى مأرب وشبوة

الحوثيين
الحوثيين

قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.
وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، أن مواجهات دارت في مواقع متفرقة من جبهات مأرب الجنوبية خلال الساعات الماضية كبدت فيها قوات الجيش الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح وتدمير 4 أطقم وعربتين مدرعتين تابعتين للميليشيا.
وفي جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش تحركات وتجمعات المليشيا ودمرت طقمين قتاليين وعربة مدرعة.
بدوره، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بغارات جوية محكمة تجمعات وتحصينات الميليشيا في الجبهة ذاتها، أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع لهم.
وفي محافظة شبوة، تقدمت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، في جبهة بيحان شمالي غرب المحافظة، وسط خسائر فادحة لميليشيا الحوثي.
ونفذت قوات الجيش عملية نوعية بجبهات مديرية عسيلان، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا حوثيا، وتدمير أطقم قتالية، واستعادة أسلحة مختلفة كانت بحوزة عناصر الميليشيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

استشارى نفسى يحلل شخصية شيرين عبدالوهاب بعد إطلالتها الصادمة

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: مكان بين الأمم

الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس