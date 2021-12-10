المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 5 دول عربية ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن خمس دول عربية ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي: مصر ولبنان وسوريا والعراق والسعودية.

وأضاف شلبي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة (اي تي سي) مساء اليوم الجمعة- أن الدول العربية شاركت عبر مندوبيها في تشكيل لجان خبراء القانون الدولي الذين صاغوا اتفاقيات حقوق الإنسان، وشاركت في إقرار هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان يعد بداية الالتزام لأن الدولة بمجرد التصديق تتحول إلى طرف في هذه الاتفاقية، وبالتالي هي مسئولة عن إنفاذ هذه الاتفاقية وتقديم تقرير دوري كل 4 أو 5 سنوات، وتتطلع على تقارير موازية، وتنتهي إلى ما يسمى بالتعليقات والتوصيات.

وقال إن المنظمة العربية بصفة خاصة لديها رهان كبير جدا على مصر؛ للاستفادة من تأثيرها ونفوذها وقوتها الناعمة في المنطقة خاصة في المجالين التشريعي والقضائي اللذين يشكلان حجر الزاوية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية واضحة لحقوق الإنسان فنحن في أحيان كثيرة نخاطب الدولة المصرية فيما يتعلق بشكاوى ترد إلينا ونلجأ للرئيس عبدالفتاح السيسي وبالفعل تتم معالجة الأمور، لافتا إلى أن الإرادة السياسية أصبحت قوية جدا بعد إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتبني الرئيس لها، والتي تقدم برنامجا واضحا جدا يعالج كافة التحديات القائمة.

وأكد أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان هي المجال الأساسي لتقييم الدول فيما يخص هذا المجال؛ لأن هذه المنظمة عقلانية ومرتبة بشكل جيد، وتقيم بشكل موضوعي خاصة المعاهدات، حيث أن لجان الخبراء يتم تشكيلها من فريق عمل جماعي.

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم تخلو من المشاكل، ولكن الرهان هو هل هذه الدول ستتخذ التدابير لمعالجة الشكاوى المتواجدة أم لا؟، وفي حال العلاج هل من الممكن أن تسعى إلى منع هذه الشكاوى مرة أخرى من خلال تدابير تشريعية وسياسية.