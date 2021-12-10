رئيس شعبة الدخان: لا يصح تفصيل كراسة شروط تناسب شركة بعينها

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار ستجعل الشركة تنتج 15 مليار سيجارة، والوحيد الذي يمكنه إنتاج هذه الكمية شركة معينة، مردفا: «ميصحش نفصل كراسة شروط على مقاس شركة بعينها».

وأشار «إمبابي» خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» إلى أن الهيئة في بند آخر جعلت الشركة الشرقية تساهم في تكلفة المستثمر بنسبة 24%، مردفا: «يعني جايب مستثمر عشان الشركة الأم (الفرخة اللي بتبيض ذهب) نستقطع منها».

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