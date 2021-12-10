المعمل الجنائى يعاين موقع حريق معرض موبيليا وورشة بشبرا الخيمة

يعاين المعمل الجنائي موقع حريق هائل بمعرض موبيليا وورشة مجاورة له في شارع عبدالمنعم الشامى بحي شرق شبرا الخيمة، عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، لبيان سبب نشوب الحريق.

البداية عندما ورد بلاغ من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في معرض موبيليا وورشة استورجي بشارع عبد المنعم الشامي بحي شرق شبرا الخيمة ملك "حسام س م"، 45 سنة، مقيم بشبرا الخيمة وانتقلت وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين بالمنطقة.