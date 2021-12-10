الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق معرض موبيليا وورشة بشبرا الخيمة

حريق معرض
حريق معرض

يعاين المعمل الجنائي موقع حريق هائل بمعرض موبيليا وورشة مجاورة له في شارع عبدالمنعم الشامى بحي شرق شبرا الخيمة، عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، لبيان سبب نشوب الحريق.

البداية عندما ورد بلاغ من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في معرض موبيليا وورشة استورجي بشارع عبد المنعم الشامي بحي شرق شبرا الخيمة ملك "حسام س م"، 45 سنة، مقيم بشبرا الخيمة وانتقلت وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين بالمنطقة.

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