الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح»: السلع الأساسية تكفي 3 أشهر.. ولم نرصد شكاوى

السلع التموينية
السلع التموينية

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تزامنا مع تقلبات الطقس وتساقط الأمطار لم يكن هناك أي مشاكل أو عقبات في توفير السلع الأساسية أو التموينية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، لتوزيعها ونقلها إلى بدالي التموين ومشروع جمعيتي.

وأضاف «الشيباني» لـ«الدستور»، أنه تم تامين احتياجات مطروح بأرصدة احتياطية من السلع تكفي ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وخاصة السلع الأساسية، والتي تشمل سلع السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني، لتكفي الاحتياجات خلال الشهور المقبلة، وبالتالي لم تتأثر بأي نقص في توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز على بدالي التموين أو توفير السلع في فروع تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأوضح، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التموينية المختلفة على مستوى محافظه مطروح، لم تتلق أي شكاوى بوجود نقص في السلع، حيث تم توفير كافة السلع وانتظام صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، ما يؤكد أن الموقف التمويني آمن ومستقر ويغطي الاحتياجات خلال الفترة المقبلة بدون أي مشاكل أو عقبات.

واختتم بأن هناك انتظام في عمليات الصرف في السلع التموينية وفارق نقاط الخبز خلال فترة سقوط الأمطار، فضلا عن انتظام في مستودعات الدقيق في صرف الدقيق على المواطنين بالمناطق التي تخلوا من المخابز وخاصة المناطق البدوية والصحراوية والبعيدة عن المدن.

سقوط الأمطار محافظة مطروح وكيل وزارة التموين توفير السلع صرف السلع غرفة العمليات المركزية مديرية التموين والتجارة

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