الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ادفع عشان تبقى دكتور».. اعترفات مافيا بيع الشهادات المزورة أمام النيابة

مافيا
مافيا

«حلمك تبقى دكتور تعالى اضربلك شهادة» وهم يعيش بداخله عدد كبير من معدومي الضمير الذين يحترفون النصب والتزوير الآن يسرقون جهد السنين في جره قلم يهدمون حلم المئات ببضعه جنيهات فقد انتشرت العديد من الكيانات التعليمية الوهمية للنصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

وقفت النيابة العامة حائط صد أمام عدد من تلك الكيانات وفي أحد الوقائع التي تم ضبطها خلال ساعات وواجهت النيابة المتورطين بالتحريات الأمنية التي كشفت عن تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى «دون ترخيص» واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية. 

وكشفت التحريات قيام صاحبة الكيان التعليمي الوهمي بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصيل منهم على مبالغ مالية.

وضمت الواقعة العديد من المستندات التي تدين صاحبة الكيان الوهمي وهي (عدد من استمارات التقديم بأسماء أشخاص مختلفة مرفق بها عدد من الأوراق الشخصية – عدد من نماذج الامتحانات والمواد التعليمية وجداول الدراسة والمحاضرات – عدد من الإقرارات الكتابية بأسماء أشخاص   مختلفين – عدد من شهادات التقدير بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات مختلفة – مجموعة من الكشوف بأسماء المتقدمين للدراسة بالأقسام المختلفة بالأكاديمية والمبالغ المالية المحصلة منهم).

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