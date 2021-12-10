«الأوقاف» تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الأذان الموحد

أعلن رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، شكري عمرو فاروق، عن إتمام المرحلة الأولى من الأذان الموحد بالقاهرة الكبرى.

وقال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة إن إجمالي المساجد التي تم تنفيذ المشروع بها أربعة آلاف وأربعة مساجد بالقاهرة الكبرى، مضيفا أنه جار الإعداد للشروع في المرحلة الثانية والتي تقوم على محورين: الأول استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى ، مع مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت في وقت سابق على لسان رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه تم ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة لمشروع الآذان الموحد.

جدير بالذكر، أن مشروع الأذان الموحد أطلقته وزارة الأوقاف، في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.

واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد، في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي.

وكشفت الوزارة عن آلية الأذان الموحد حيث قالت، يقوم عامل المسجد بدور مهم في المشروع الجديد، إذ يفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة، ويعد جهاز الاستقبال أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.