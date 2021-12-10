إخلاء عقار فى الإسكندرية بعد انفجار ماسورة غاز

تسبب ماس كهربائى وانفجار ماسورة غاز طبيعى فى حريق داخل شقة بالإسكندرية.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى شقة بالدور الرابع بشارع الشيماء متفرع من المعهد الدينى بمنطقة العصافرة قبلى.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وتم قطع الغاز وإبلاغ الشركة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأخلى سكان العقار الشقق السكنية خوفا من انتشار الحريق وتم وضع حواجز أمنية لمنع مرور المواطنين حتى تم السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة المختصة.