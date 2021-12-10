الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل

لافروف
لافروف

نقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم الجمعة، عن الإعلام الإسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألغى زيارة مرتقبة إلى إسرائيل خلال الأسبوع المقبل، إلى إشعار آخر.
وكانت قناة "كان" الإسرئيلية، نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف لإسرائيل، والتي كان من المقرر أن تبدأ بعد غدٍ الأحد تأجلت إلى أجل غير مسمى.
وبحسب المصدر فقد ألغى لافروف كامل زيارته للشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن يصل لافروف إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غدًا السبت حيث سيجري مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد يوم الأحد، فيما سيزور الأراضي الفلسطينية يوم الإثنين؛ للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله.
كان ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية صرح، الثلاثاء الماضي، بأن لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل والمغرب، الأسبوع المقبل.

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وائل لطفي

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