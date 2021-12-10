روسيا تطالب ناتو بضمانات عدم نشر أنظمة هجومية فى الدول المتاخمة لأراضيها

طالبت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بعدم نشر أنظمة أو منصات إطلاق صواريخ هجومية في الدول المجاورة المتاخمة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نُشِر على موقعها الرسمي، مساء اليوم الجمعة: "نحن نصر على ضمانات قانونية للاتفاق بشأن عدم نشر الولايات المتحدة ودول الناتو لأنظمة إطلاق صواريخ هجومية في أراضي الدول المجاورة لنا سواء كانت عضوًا في الحلف أو لم تكن"، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأنظمة يشكل تهديدًا لروسيا.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق من اليوم أن بلاده سترسل مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن موسكو لا تستبعد مشاركة بعض دول "الناتو" في مناقشة هذه المقترحات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي جو بايدن لعدم تحميل روسيا المسئولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، ومطالبًا بضمانات أمنية بعدم توسع الحلف شرقًا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.