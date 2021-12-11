السبت 11 ديسمبر 2021
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أحد أبطال «القضية 404».. هبة عاطف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس (فيديو)

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال مؤتمر قادرون بإختلاف

كشفت هبة عاطف، أحد أبطال مسلسل "القضية 404" لذوي الهمم، هذا العمل الدرامي الذي  يجسد معاناة مرضى متلازمة داون، عن الحديث الذي جمعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركتها بمؤتمر "قادرون باختلاف" لدعم ذوي القدرات الخاصة.

قلت للرئيس السيسي: «عايزين نشتغل»

أكدت هبة لـ«الدستور» أنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية بضرورة تشغيل شباب ذوى الهمم، قائلة «عايزين نشتغل ياريس»، من أجل عيش حياة كريمة.

وأضافت هبة، أن الرئيس على الفور كلف المسؤولين بضرورة تحقيق مطلبي، من خلال الدعم المادي والمعنوي لذوي الهمم في الكثير من المجالات وعلى رأسها المجال الفني والمسرحي، «الرئيس السيسي أب روحي لذوي الهمم».

جاء ذلك خلال احتفالية العرض الأول لمسلسل "قضية 404" والتي تمت أمس بمسرح كلية التربية بجامعة عين شمس، والذي يعبر عن مشاكل ذوي الهمم بالمجتمع، حيث يعتمد المسلسل على طاقم عمل من أصحاب القدرات الخاصة.

هبة عاطف

وزيرة التضامن تكرم أبطال مسلسل «القضية 404»

وحضرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية، بالإضافة إلى عدد من مشاهير الفن والمجتمع، وذلك لدعم هؤلاء الأبطال نفسيًا واجتماعيًا.

وشهد الحفل عرض مسرحي لأبطال المسلسل "قضية 404" والتي تناولت بعض من مشاكل ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، بالإضافة إلى تكريم من قبل الوزيرة نيفين القباج لأبطال المسلسل، بالإضافة إلى دعم مادي من وزارة التضامن الإجتماعي لدعم الأعمال الفنية والمسرحية لذوي الهمم، من أجل إظهار هذه المواهب المدفونة، والدمج المجتمعي لهؤلاء الابطال.

مخرج العمل لـ«الدستور»: المسلسل كان تحدي لينا

وقال محمد الأنصاري مخرج مسلسل "القضية 404"، إن العمل بمثابة تحدي له ولأبطال العمل من ذوي الهمم، حيث يعتبر العمل الأول لهؤلاء الشباب والتجربة الأولى في الوطن العربي أجمع.

وأضاف الأنصاري لـ"الدستور" أن الشباب المشارك في العمل من المواهب التي كانت تحتاج الظهور للنور، مشيرا أن "القضية 404" كانت الشرارة لإظهار هذه المواهب التي تحتاج أن تظهر إلى النور.

السيسي عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن ذوى القدرات الخاصة قادرون باختلاف متلازمة داون هبة عاطف

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