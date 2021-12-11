السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«بوسة».. مصطلح دفع نجاة الصغيرة لتتجه لقراءة كتب الحكيم والعقاد وطه حسين

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

تحكي الفنانة نجاة الصغيرة عن بداياتها وفق ما نشر في حوار معها على صفحات مجلة نورا فتقول:" منذ صغري وانا أقرأ الأغاني التي تطبع في الكراسات الصغيرة، ولم يحدث أن مررت على كلمة قبلة بها، بل كان المعنى يشار إليه دائما في الأغاني بلفظ "بوسة"، وكنت لا زلت تلميذة في فصل "الست سكينة"، في بيتنا، وكان أول ما تبادر لذهني في اليوم التالي أن سألتها:" ما هو اللفظ العربي لكلمة بوسة"، وصححت لي معلوماتي في خجل، وكان هذا سببا كافيا لأن أقرر قراءة القصص وكتب الأدب وما يكتبه كبار الكتاب كطه حسين والعقاد والحكيم، وخصصت لي الست سكينة حصة أسبوعية لتشرح لي بعض الكلمات التي يصعب علي فهمها فيما أقرأ.

 

وتكمل:" جعل مني نجاحي في حفل بالمعهد نجمة مرموقة، ما إن أدخل من الباب حتى تحاوطني الأنظار، وكنت أجد فرحا كبيرا في نفسي لهذا الاهتمام، فإذا بي أحيي الجميع وأنا بين أشقائي وأصدقائي، وذات يوم طلب مني مصطفى رضا أن أذهب للإذاعة لتأدية امتحان استعدادا لتقديمي في سهرات الإذاعة التي تعود رجالها أن يقدموا فيه المطربين والمطربات الجدد، واجتزت الامتحان وقدمتني الإذاعة في برنامج السهرة، ولا زلت حتى اليوم أجد رغبة ملحة في الضحك كلما تذكرت الحديث الساذج الذي دار بيني وبين المذيع يومها.

 

تواصل:" يومها سالني المذيع:" عايزة تقبضي كام من الإذاعة؟"، وأجبته:" آخد قرش تعريفة"، وعاد ليسألني:" طب تفتكري أم كلثوم بتاخد كام من الإذاعة؟"، فقلت:" عشرة قروش"، ولم يستطع المذيع إلا أن يضحك وعاد ليسألني:" ياترى عندك فلوس كتير؟"، ولمعت عيني من الفرح وأنا اقول له:" عندي حتة بخمسة"، وبعد أن سألني عدة أسئلة في الجمع والطرح قدمني للمستمعين:" هذه الطفلة المعجزة ستغني لكم الليلة أغنية كوكب الشرق "سلوا قلبي"، وغنيت.

أغاني نجاة الصغيرة الفنانة نجاة نجاة الصغيرة ذكريات نجاة الصغرة بدايات نجاة الصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

أستاذ طب نفسي يكشف دلالات حلق شيرين عبدالوهاب لشعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل