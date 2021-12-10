التحقيق مع مالك كافيه تعدى على الطريق العام بمدينة نصر

تجري النيابة العامة بمدينة نصر تحقيقات موسعة في واقعة تضرر بعض المواطنين بالقاهرة من تعديات مالك كافيه بمدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتداول مواطنون فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن تضرر عدد من المواطنين بمدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من مسئولي أحد الكافيات لقيامه بوضع كراسي ومناضد بالطريق العام واستغلال جزء من الحديقة الملاصقة للكافيه.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط مالك الكافيه، وتم إزالة كافة الإشغالات، وتبين إدارته بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.