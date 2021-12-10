الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مالك كافيه تعدى على الطريق العام بمدينة نصر

محكمة
محكمة

تجري النيابة العامة بمدينة نصر تحقيقات موسعة في واقعة تضرر بعض المواطنين بالقاهرة من تعديات مالك كافيه بمدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتداول مواطنون فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن تضرر عدد من المواطنين بمدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من مسئولي أحد الكافيات لقيامه بوضع كراسي ومناضد بالطريق العام واستغلال جزء من الحديقة الملاصقة للكافيه.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط مالك الكافيه، وتم إزالة كافة الإشغالات، وتبين إدارته بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

أسماء وصور ضحايا حادث نجل رجل الأعمال بالشيخ زايد

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: مكان بين الأمم

الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس