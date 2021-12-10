سارة شريف تكتب: مكان بين الأمم

ليس بالضرورة أن يُحبّونا، كفى تطلعًا لأن يُحبّونا، هؤلاء الذين لا يهتمون بمن يحبهم وحدهم يتقدمون، هناك من يجلس داخل القيادة فى تل أبيب لديه هذا المُعتقد، لا أعرف إلى أى مدى هو ناجع، لكنه يروق لى، فطالما اعتقدت أن دائمًا من يحبوننا ونحبهم هم نقطة ضعفنا، والتوقف عن التفكير فيهم يمنحنا فرصة لأنفسنا.

طوال عقود فعلت إسرائيل كل شىء مع العالم، كل شىء بمعنى كل شىء، حاربته، وتاجرت معه، وتدربت معه، وتعاونت معه، فعلت كل شىء، التحركات لا يختلف أحد عليها، لكن صورة إسرائيل دائمًا كانت محل جدل وخلاف، فصورتها– مثل دول عديدة فى العالم- محل انتقاد.. «الدول التى خاضت صراعات طويلة تجعلها أكثر عرضة للانتقادات وتجعل تغيير صورتها أمرًا صعبًا».

فإذا كنت ستنظر إلى المكسيكيين من واشنطن فستراهم ملوك المخدرات، وإذا نظرت إلى دول البلقان من أوروبا الغربية فستراها دولًا فقيرة وأرض النزاع، وداخل البلقان نفسها إذا نظرت إلى كوسوفو من صربيا فستجدها حفنة من المتمردين، وإذا نظرت إلى الأكراد من تركيا ستراهم عصابات، وإذا نظرت لمتمردى شرق أوكرانيا من روسيا ستجدهم أبطالًا، ولكن إذا نظرت لهم من الناتو فستجدهم خائنين.

صورة إسرائيل تتغير كلما تغير المكان الذى ننظر لها من خلاله، فإذا نظرنا لها من أوروبا الغربية فإنها مُنتقدة ملفات بناء المستوطنات وتقويض حل الدولتين، وإصابة المدنيين فى غزة تجعل الانتقادات عالية، بالتزامن مع «الخجل الأوروبى» من إسرائيل بسبب الهولوكوست، وهو خجل مستمر فى كل زمان ومكان.

إذا نظرت لإسرائيل من واشنطن فستجدها مدعومة مع بعض الانتقادات «تختلف شكل الانتقادات حسب الحزب الحاكم»، البيت الأبيض يغضب بهدوء من إسرائيل، لكن الدعم الكامل مثلما كان دائمًا.. هناك داخل واشنطن من يوجه انتقادات لإسرائيل بسبب بناء مستوطنات جديدة، واقتراحات ضم مستوطنات الضفة، وبعض القضايا الأخرى مثل قرار اعتبار المنظمات الفلسطينية إرهابية.

وإذا نظرت لإسرائيل من رام الله وغزة سيكون حتمًا جوابًا معروفًا.

الجانب الآخر من الخريطة، الذى يشمل روسيا والدول الآسيوية والدول الإفريقية، سنجد منظومة علاقات قوية ومتطورة، لكن مع صورة لعلاقات «مائعة»، وربما هذا التضليل سببه أن الروس والآسيويين والأفارقة طالما كانوا حلفاء العرب، ولكن بعد مؤتمر مدريد عام ١٩٩١، وبدء مفاوضات أوسلو، قامت تلك الدول بتطبيع علاقاتها بإسرائيل، لكن الصورة كالآتى: ليست حبًا خالصًا ولا كراهية مفرطة، بل يمكن أيضًا أن تكون شبكة مصالح اقتصادية سياسية وجيوسياسية، مع الانتقادات السياسية كلما تسنح الفرصة، لكن تظل شكلًا للعلاقات يختلف عن النموذجين الأوروبى والأمريكى.

من جانب آخر، الجميع يرى إسرائيل أنها دولة «الهايتك» أو التكنولوجيا المتطورة، والمنظومات المثيرة للإعجاب، والاختراعات الدقيقة، لكن يظل الجدل قائمًا بين الإعجاب بالتكنولوجيا والغضب بسبب بناء مستوطنات على أراضٍ فلسطينية، وإن أغلب دول العالم الآن قد تصالح مع فكرة الجمع بين الإعجاب والغضب.

الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التى سميت بحكومة التغيير ولاقت ترحيب العالم، أصبحت إسرائيل من خلالها هدفًا للانتقادات الدولية «عدة انتقادات رُصدت خلال الأسابيع الأخيرة»، فى الوقت الذى ليس واضحًا إلى أى مدى تهتم الحكومة الجديدة بصورة إسرائيل فى العالم.

قبل عقود كتب بنيامين نتنياهو كتابًا بعنوان «مكان بين الأمم» فى نسخته الإنجليزية، وبعنوان «رجل تحت الشمس» فى نسخته العبرية، ناقش فيه تلك المعضلة حول صورة إسرائيل فى العالم وكيف يمكن تغييرها، طوال فترة حكمه التى امتدت إلى ١١ عامًا، وضع «صورة إسرائيل» على قائمة أولوياته، هناك من يسميها دعاية، وآخرون يسمونها جهودًا، غير واضح الآن كيف تتحرك الحكومة الإسرائيلية فى هذا الملف، ربما هم مشغولون بالاتفاق النووى، والأسلحة الدقيقة لحزب الله والميليشيات الإيرانية على الحدود الشمالية.

قبل أسابيع، تم الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين فى تركيا، وتم الإعلان عن خبر الإفراج عنهما بشكل هادئ ودون صخب، ودون ذهاب «بينيت» لاستقبالهما فى المطار مع باقات ورود ضخمة وخطاب يُدمى القلب، كما كان سيفعل «بيبى».. ربما نعتبرها إشارة إلى أن الحكومة الجديدة تفضل العمل فى صمت.