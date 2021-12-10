الحكومة فى بيتك.. مستفيدون من منظومة الشكاوى الموحدة: «الاستغاثة بضغطة زر»

منذ إطلاقها قبل ٤ سنوات، نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى تحقيق هدفها الرئيسى، وهو أن تكون قناة عصرية لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين عن أوجه القصور فى مختلف مناحى الحياة، ثم حلها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية كلها.

فمن خلال الموقع الإلكترونى للمنظومة، أو التواصل عبر «واتس آب» أو من خلال تطبيق «فى خدمتك» على الهاتف المحمول، يمكن لأى مواطن التقدم بشكوى أو استغاثة، مع تلقيه استجابة فورية من قبل مختصين، دون أى تجاهل، وهو ما أكده عدد من المستفيدين، خلال حديثهم التالى مع «الدستور».

فايزة فاروق: رجعت بصرى من تانى بالمجان

قضت فايزة فاروق، البالغة ٥٥ عامًا، من قرية «منشية شومان» التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عامين بين مستشفيات ومراكز علاج أمراض العيون، للحصول على موافقة على خضوعها لعملية جراحية على نفقة الدولة، بعد انفصال «شبكية» عينها اليسرى.

وقالت السيدة «فايزة» إن زوجها عرض مشكلتها هذه على منظومة الشكاوى الموحدة، فتواصل معه فى نفس اليوم مدير مركز عيون بالمحافظة، ووعده بسرعة الانتهاء من الأوراق اللازمة للعملية الجراحية، ثم تولى أحد موظفى المركز مسئولية استخراج هذه الأوراق، وخضعت للفحوصات والأشعة اللازمة، انتهاءً بإجراء العملية بالمجان، بعد ١٠ أيام فقط من تقديم الشكوى، مضيفة: «أشعر بتحسن فى الرؤية الآن، وأصبحت قادرة على تدبير أعمال المنزل، بعدما كنت عاجزة عن ذلك تمامًا».

وائل فتحى: حَمت ابنتى من تآكل أطراف يدها اليمنى

كشف وائل فتحى، من مركز ميت غمر بالدقهلية أيضًا، عن تفاصيل علاج ابنته البالغة من العمر ٥ سنوات، عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة، وذلك عبر تسهيل خضوعها لعملية تجميل فى يدها اليمنى، لمعاناتها من تآكل فى أطراف هذه اليد نتيجة إصابتها بتقرحات ناجمة عن تعرضها لحريق فى طفولتها.

وقال «فتحى» إن لديه ٥ بنات، وظروف معيشته فى غاية الصعوبة، على ضوء عدم امتلاكه دخلًا ثابتًا للإنفاق عليهن، وكانت إحداهن تعانى من مرض خطير فى أطراف يدها، ولم يملك المال الكافى للكشف عليها أو منحها الأدوية اللازمة.

وأضاف: «جيرانى ساعدونى فى توفير ثمن الكشف، واصطحبتها إلى طبيب، لكنه أخبرنى بأنها فى حاجة لعملية تجميل للحفاظ على باقى أصابع يدها من التآكل، وقبل أن تسود الدنيا أمامى، تبرع شخص على معرفة بإرسال مشكلتى إلى منظومة الشكاوى الموحدة».

وواصل: «لم يمر يومان إلا وتواصل معى مسئولو المنظومة، وتابعوا معى حتى خضعت ابنتى للعملية الجراحية المطلوبة، وذلك بالمجان دون أن أدفع مليمًا واحدًا».

أحمد صقر: أنقذت مشردًا ستينيًا عبر منشور على «فيسبوك»

لمدة ٢٥ يومًا متواصلة، لفت انتباه أحمد صقر، أحد سكان «منشية ناصر» فى محافظة القاهرة، وجود رجل مسن يزيد عمره على ٦٠ عامًا، ويجلس فى الشارع ليلًا ونهارًا بشكل مستمر، فى ظل معاناته من شلل نصفى.

وانتبه «صقر» البالغ من العمر ٣٠ عامًا إلى بعض الاضطرابات النفسية التى تظهر على هذا المسن، بعدما شاهده أكثر من مرة يرمى الأموال التى يقدمها له سكان المنطقة، وهو ما دفعه إلى كتابة «منشور استغاثة» على صفحته بموقع «فيسبوك» لإنقاذ تلك الحالة.

وقال ابن منطقة «منشية ناصر»: «لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا، ولم تمر دقائق حتى تواصل معى أحد موظفى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كى أشرح له تفاصيل أكثر عن حالة الرجل المسن، لأفاجأ فى اليوم التالى مباشرة باتصال هاتفى من مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى، طلب منى عنوان الحالة، واتفقت على توصيله لها».

وأضاف: «مرت ساعات قليلة، وجاء المسئول وبرفقته سيارة إسعاف نقلت الرجل المسن إلى مستشفى الحسين الجامعى، للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، تمهيدًا لإلحاقه بدار رعاية اجتماعية، فضلًا عن إعطائه مجموعة من الأدوية لزيادة مناعته، التى ضعفت جراء جلوسه فى الشارع دون نظافة، وامتناعه عن تناول الطعام لفترة طويلة».

وواصل: «بعد الانتهاء من الفحص الطبى، نقلوا الحالة إلى دار مسنين فى حلوان، حيث استقبله مسئولوها بحفاوة بالغة، بداية من الاعتناء بنظافته الشخصية، وقص شعره وأظافره، وتقديم ملابس جديدة له، حتى خرج إليهم شخصًا مختلفًا تمامًا».

واستكمل: «على الرغم من أنه لم يتحدث معنا من شدة الصدمة التى عاشها فى الشارع، شعر بفرحة كبيرة عند دخوله الدار، وهو ما ظهر على ملامحه بصورة واضحة»، لافتًا إلى أنه زاره ٣ مرات، ورصد تحسن أحواله الصحية والنفسية، حتى إنه بدأ الحديث بعد انقطاع طويل.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل القائمين على منظومة الشكاوى الموحدة، لاستجابتها السريعة لكل الاستغاثات، وتنسيقها مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنقاذ المشردين، وتوفير مأوى يحميهم من موجة الطقس السيئ، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

محمد إسماعيل: أسهمت فى حل ضعف الكهرباء بشكل نهائى داخل منزلى

عانى محمد إسماعيل، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، ويقطن فى مدينة العريش بشمال سيناء، من مشكلة ضعف جهد الكهرباء الواصلة إلى منزله، ما كان يؤثر على كفاءة تشغيل الأجهزة الكهربائية لديه، وذلك بسبب كثرة ورش اللحام والخراطة فى محيط سكنه، واستهلاكها كميات كبيرة من الكهرباء.

وقال «إسماعيل»: «منزلى يقع فى آخر الشارع، ولم يكن التيار الكهربائى الواصل إليه منتظمًا، ولم أكن قادرًا على تشغيل الأجهزة الكهربائية، حتى المروحة فى فصل الصيف، بسبب قلة الجهد الكهربائى».

وأضاف: «لم يكن أمامى سوى منظومة الشكاوى الموحدة كى تساعدنى فى حل مشكلتى، وبالفعل قدمت إليهم استغاثة عن معاناتى من عدم انتظام الكهرباء داخل مسكنى، وبعض المنازل بجوارى، ولم يكلفنى الأمر سوى ضغطة زر، من خلال الموقع الرسمى للمنظومة».

وواصل: «جاء الرد سريعًا من قبل مسئولى المنظومة، الذين أخبرونى بأن جهد الكهرباء فى أول المنطقة ٢٢٠ فولت، وفى نهايتها ٢٠٠ فولت، ثم أوصونى بمراجعة الوصلات الداخلية فى منزلى، فرددت بإرفاق صورة لقياس الجهد فى المنزل، تؤكد أنه لا يتعدى ١٦٠ فولت، فوعدونى بإحالة الشكوى إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة».

واستكمل: «زارنى فريق من شركة كهرباء القناة فى اليوم التالى، لفحص المشكلة، وعلى مدار أسبوع كامل، بادروا بتغيير أعمدة الإنارة فى المنطقة وتزويدها بالأسلاك والكابلات الكهربائية اللازمة، مع نقل الكهرباء الخاصة بمسكنى إلى محول كهربائى آخر، ما أسهم فى أن يصبح جهد الكهرباء منتظمًا، ومكننى من تشغيل كل الأجهزة الكهربائية».

أحمد أشرف: خلصتنا من القمامة فى قرية «كفر الترعة»

أشاد أحمد أشرف، صاحب الـ٣٧ عامًا، من قرية «كفر الترعة الجديد» التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بدور منظومة الشكاوى الموحدة فى حل مشكلة تراكم المخلفات والقمامة فى القرية، ونجاحها فى إعادة مظهرها الحضارى الملائم.

وقال «أشرف»: «هناك قطعة أرض بجوار منزلى تركها أصحابها خاوية، واستغلها معظم أهالى القرية فى إلقاء المخلفات بها، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، وظهور بعض الأمراض الجلدية، مثل الحكة والطفح الجلدى، فضلًا عن معاناة كثيرين من حساسية فى الجهاز التنفسى ناجمة عن اشتعال تلك المخلفات».

وأشار إلى مطالبته الكثير من الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس المحلى والقروى، بإزالة تلك المخلفات، لكن لم يلق أى استجابة، حتى علم من خلال «فيسبوك» بإمكانية تقدم أى شخص بشكوى لمجلس الوزراء، وهو ما دفعه لإرسال استغاثة عن أزمته هذه بالفعل.

وأضاف: «لم تمض أسابيع حتى جاءت أوناش وتم رفع هذه المخلفات، وعاد المظهر الحضارى للقرية كلها»، مختتمًا: «أخيرًا شعرنا بأن المواطن له صوت مسموع، وهناك جهة تنظر إلى مشاكله وشكواه».