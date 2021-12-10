«أوبك»: التعاون بين المنظمة وخارجها إطار للشراكة غير المسبوقة لكبار منتجي النفط

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الجمعة، أن إعلان التعاون بين دول "أوبك" وخارجها، الذي يُعرَف باسم "أوبك+"، هو إطار للشراكة غير المسبوقة لكبار منتجي النفط، والذين رأوا الحاجة إلى العمل معًا من أجل ازدهار صناعة النفط العالمية والتغلب على أوقات الأزمات الصعبة.

وأوضح باركيندو، في تصريحات اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بمرور 5 سنوات على إطلاق التعاون بين دول أوبك وخارجها، أنه لولا هذه المجموعة من البلدان والعمل الشجاع الذي قاموا به لكان قطاع النفط بلا شك في وضع مختلف.

وأشار باركيندو أنه منذ ميلاد هذا التعاون في عام 2016 ظهر الكثير من المشككين في استمراره، لكن تطور وأصبح قوة تعاونية رئيسية وقوية للمساعدة في استعادة الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في سوق النفط العالمية.

وأضاف باركيندو أن الدول الـ23 المنتجة للنفط نجحت في مواجهة التحديات، وأبرزها "كوفيد-19"، ووضعت سياسات فعالة وذات رؤية لمكافحة الأثر المدمر للوباء.

يشار الى أنه قبل خمس سنوات وخلال اجتماعين متتاليين في الجزائر ثم فيينا تم إطلاق التعاون بين الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة أوبك، و10 دول منتجة للنفط من خارج أوبك بقيادة روسيا، وقد عُرِف هذا التحالف باسم "أوبك+".