روسيا تدرس إعادة تمثيلها الدبلوماسى فى ليبيا

بحث وفد روسي برئاسة السفير الروسي السابق لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، إعادة التمثيل الدبلوماسي لبلاده في ليبيا.

وبحسب تليفزيون (الوسط الليبي)، اليوم الجمعة، فإن وزارة الخارجية الروسية قالت -في بيان- إن الوفد زار طرابلس أمس الأول الأربعاء، والتقى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، وجرى تبادل الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا قبيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

كما تطرّق اللقاء إلى المجالات الواعدة للتعاون الروسي- الليبي متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الدراسة العملية لاستئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لروسيا في طرابلس وبنغازي، على التوالي، وفق البيان.

بدورها، قالت الخارجية الليبية -في بيان- إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ناقشت مع الوفد الروسي ملفي انسحاب المرتزقة من ليبيا واستئناف عمل السفارة الروسية من طرابلس والقنصلية في بنغازي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أعربا عن دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بشأن انسحاب المرتزقة.

ونبّه البيان الليبي إلى أن الوفد الروسي أعرب عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.