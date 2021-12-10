الوكالة الألمانية تنظم احتفالية في ختام البرنامج التدريب التأهيلي

قام مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) بتنظيم حفل ختام فعاليات برنامج التدريب التأهيلي "وكلاء التغيير".



وذكر بيان أصدرته الوكالة الألمانية اليوم الجمعة أن الحفل حضره ممثلو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومُقدمو الخدمة من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتكريم المتدربين المتأهلين كوكلاء تغيير عقب اجتيازهم التدريب التنشيطي على الأساليب المختلفة للتدريب والتوجيه، ونجاحهم في الاختبار التحريري لأدوات جودة التدريب في المنشآت التدريبية وعقدهم لورش عمل لتعزيز استخدام أدوات الجودة بالمنشآت التدريبية.

بالإضافة لذلك، عُرضت إنجازات وكلاء التغيير في الفترة الماضية، وتمت مناقشة أدوارهم في المستقبل ومسارات تطورهم الوظيفي.



وأوضح البيان أن البرنامج استهدف تأهيل المتميزين من مشرفي التدريب التابعين لمُقدمي الخدمة ومدرسي المدارس، ومُدربي الشركات ليكونوا مسؤولين عن نقل المعارف والخبرات بين كافة الفاعلين بنظام التعليم والتدريب المزدوج.

وأكد أن المشروع يركز على إرساء أسس تحسين شامل في جودة نظام التعليم والتدريب المزدوج فضلا عن تدريب العاملين في مجال التعليم المهني والفني وإشراك القطاع الخاص للمساعدة في تمهيد الطريق لإقامة نظام متكامل يضمن ملائمة طلاب اليوم لاحتياجات سوق العمل.