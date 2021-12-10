الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

فى ظل محاولات لإنعاش بنية الاقتصاد العالمى بعد الأزمات المتتالية التى شهدها منذ عام ٢٠١٨، وما خلّفته من تضخم وتذبذب لأسعار النفط ومشتقاته، وما صاحب ذلك من مشاكل فى سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، يأتى متحور كورونا «أوميكرون» مهددًا لما رسمته المؤسسات الدولية من خطط للتعافى العالمى.

فالاقتصاد العالمى منذ أواخر ٢٠١٩ خسر ١٣ تريليون دولار تقريبًا، وهذا رقم ضخم لم يصل إليه حتى فى الأزمة المالية العالمية.. ومع إعلان بعض الدول عن وجود إصابات بالمتحور الجديد، أحدث ذلك هزة جديدة للاقتصاد العالمى، وبدأ بعض الدول للاتجاه نحو غلق الحدود مرة أخرى، ولكن الخوف الأكبر من اتجاه أغلب الدول إلى غلق كامل أو حتى جزئى، وهذا ما ينتج عنه انخفاض فى الطلب مرة أخرى، وتراجع فى حركة التجارة العالمية، والعودة مرة أخرى إلى السيناريو الأسوأ، كالذى حدث فى عام ٢٠٢٠.

حتى الآن وفقًا للمخاوف والقلق الذى أثاره المتحور الجديد لكورونا، وعلى الرغم من عدم التحديد بدقة مدى انتشاره ومخاطره، فإن الكثير من القرارات الاقتصادية والتجارية توقف، وهذا ما انعكس مباشرة على تراجع فى الأسواق المالية العالمية، لا سيما فى أمريكا وأوروبا وبعض أسواق الدول الآسيوية، ومن ثم كانت القطاعات الأكثر تضررًا السياحة والنقل الجوى، خاصة أن قطاع السياحة منذ ظهور كورونا وهو فى مقدمة القطاعات المتضررة، حيث قُدر ما خسره هذا القطاع خلال العامين الماضيين بـ٢ تريليون دولار، وكان يتوقع له فى عام ٢٠٢٢ أن تتحسن وضعيته فى العالم، وتعود حركة السياحة إلى مستويات مرتفعة عما كانت عليه بنسبة قد تزيد على ٥٠٪، وتحديدًا أن هذا الشهر كان من المخطط له أن يكون هو البداية لهذا التحسن الكبير، ففى هذه الفترة يشهد العالم تنقلات سياحية بمناسبة الأعياد المتلاحقة، وما ينتج عنها من حركة فى النشاط الاقتصادى.

وشهدت أيضًا سوق الطاقة انخفاضًا لأسعار النفط من ٨٠ دولارًا للبرميل إلى أكثر من ٦٣ دولارًا تقريبًا، ويمثل هذا الانخفاض السريع أكبر نسبة هبوط حدثت منذ أبريل عام ٢٠٢٠، وفى نفس الوقت كان يلوح فى الأفق بعض المخاوف من أن تقوم «الأوبك» بتراجع إنتاجها من النفط، ولكن فى اجتماعها الأخير أعلنت عن تثبيت حجم الإنتاج. هذا التراجع السريع لأسعار النفط تزامن مع طلب بايدن من دول منظمة «الأوبك بلس» زيادة الإنتاج، ولكن على الأغلب فإن دول المنظمة لم تقم بذلك، وهذا ما دفعه إلى الإفراج عن ٥٠ مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى للنفط، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ أمريكا، حيث يبلغ حجم الاحتياطى الاستراتيجى حوالى ٦٠٦ ملايين برميل، والتى تغطى الطلب الأمريكى لأكثر من شهر فقط، كما أعلنت الصين عن استخدام مخزونها النفطى الاحتياطى، وبعض الدول الأخرى كاليابان والمملكة المتحدة، وذلك من أجل تخفيض الأسعار، وتحفيز الاقتصاد على التعافى، ولكن جاء «أوميكرون» لتهديد هذه القدرة على التعافى، وتكثيف الاختلالات التى تؤدى إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، لذا فى حال تفشى «أوميكرون» وانتشاره بشكل كبير، ستكون الدول ذات الاقتصادات الكبرى أمام خيارين؛ إما أن تقوم بمساعدة الدول الفقيرة والأقل نموًا للحصول على اللقاح أو أن تقوم بعزل نفسها عن العالم كما حدث فى العام الماضى، وتتحمل تبعات ذلك على اقتصادها من خسائر وعلى الاقتصاد العالمى، وهذا ما نجده بشكل جلى فى النمسا، حيث تخسر أسبوعيًا ما يزيد على ١.١ مليار يورو نتيجة لما قامت به من عزل عن العالم.