الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: تطبيق التطعيم الإجباري أول فبراير.. و3600 يورو غرامة الرفض

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أكدت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، أن التطعيم الإجباري فى البلاد سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين سيتم إعطاء موعد للتطعيم بالبريد لجميع الذين لم يتم تطعيمهم واعتبارًا من 15 مارس المقبل سيواجه رافضو اللقاح غرامات كبيرة تصل إلى 3600 يورو.


وقال مدير اللقاحات في وزارة الصحة النمساوية فرانز جيرهارد بيتش، -في تصريح صحفي- إن الوزارة تستهدف نحو مليون و650 ألف شخص يصرون على رفض التطعيم الإلزامي.


وأشار إلى أن الوزارة استعدت أيضا لاحتمال أن يقوم هؤلاء برفع دعاوى قضائية ضد التطعيم الإجباري، معتبرا أن هذا سيكون عبئا إداريًا غير مسبوق، لافتا إلى أن عدم دفع الغرامات سيقود إلى تطبيق عقوبة السجن.


وفي ذات السياق، واصلت إصابات كورونا الجديدة في النمسا انخفاضها، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 3659 إصابة جديدة، و65 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكان بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، مع نظيرته الأسترالية ماريز بايني، التي تزور فيينا حاليًا، دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار شالينبرج - في تصريح اليوم - إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز الكفاح الجماعي ضد جائحة كورونا وتحورات الفيروس.
وذكر شالينبرج أنه تم أيضًا بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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