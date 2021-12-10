الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة المالية التونسية تؤكد أهمية تعزيز الثقة وإيجاد حلول لدفع النشاط الاقتصادى

سهام بوغديري نمصية
سهام بوغديري نمصية

أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أهمية الاستفادة من مبادرة "أيام المؤسسة"، حيث تعد فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة من أجل تعزيز الثقة وإيجاد حلول ناجعة لدفع النشاط الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتطوير الجانب اللوجستي.


جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة المالية التونسية، اليوم الجمعة، خلال إشراف الوزيرة ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على أعمال الجلسة التمهيدية للدورة 35 لـ"أيام المؤسسة" بسوسة، تحت شعار "المؤسسة والجمهورية.. شركاء في إعادة البناء" التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وذلك وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين في المجال الاقتصادي.


كما أكدت الوزيرة - خلال كلمتها - حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على العناية بدور المؤسسة الاقتصادية من خلال وضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج، وذلك موازاة مع تعزيز صلابة المالية العموميّة والمحافظة على التوازنات الكبرى للبلاد.
وأوضحت أن الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستسهم في تحريك النمو وتشجيع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء تداعيات الجائحة الوبائية.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن قانون المالية لسنة 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات.
ولفتت إلى أن نفس القانون سيتضمن إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي إلى جانب مواصلة رقمنة الإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.

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وائل لطفي

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