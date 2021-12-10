الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة الاستثمار فى حقوق الإنسان والديمقراطية

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على ضرورة الاستثمار في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ من أجل إعادة بناء مجتمعات أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، والعمل على ألا يتخلف أي شخص حول العالم وراء الركب وعدم تجاهل أي حق من حقوق الإنسان.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي؛ احتفالا باليوم العالمي باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، الذي وافق 10 ديسمبر من كل عام.



وأكد الاتحاد الأوروبي أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترك تأثيرات سلبية متزايدة على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك على الفضاء المدني؛ حيث تزيد من تعميق التفاوتات الموجودة مسبقًا وتزيد من الضغط على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة وتتحدى حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.



وتابع البيان: "يذكرنا يوم حقوق الإنسان بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة بل تظل مترابطة ومتشابكة، ومع ذلك، فإنه يذكرنا بأنه لا يمكن اعتبار هذه الحقوق أمرا مفروغا منه، وأنه يجب الدفاع عنها باستمرار، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم عالمية حقوق الإنسان وممارسة اليقظة ضد أي محاولة لتقويض الالتزامات الدولية".

واستطرد البيان: "وفي يوم حقوق الإنسان، نلتزم بمضاعفة جهودنا للوقوف إلى جانب المظلومين والمهددين والتحدث بصوت عالٍ، أينما كانوا، وسوف يذهب تضامننا ودعمنا بشكل خاص للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك أولئك الذين شاركنا معهم في منتدى حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية التابعة للاتحاد الأوروبي في 7-8 ديسمبر".