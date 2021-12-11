تحذير عالمى.. واحد من كل عشرة بالغين مصاب بمرض السكرى

يعتبر مرض السكري من المشاكل الصحية التي تتربع على الأمراض المزمنة، بين سكان العالم، حيث أنه سبب كافي للإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة كالقلب والضغط.

ووفقًا لما ذكره موقع "WebMD" الطبي، أكد الباحثون، أنه يعاني واحد من كل 10 بالغين في جميع أنحاء العالم حاليًا من مرض السكري، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام خلال العقود القادمة، وفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي للسكري.

كانت الزيادات أكبر في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول عند البالغين وفي الشباب المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وذكر البيان، أن نصف الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويقدرون بـ240 مليون بالغ، لم يتم تشخيصهم، و319 مليون آخرين لديهم نوع من مقدمات السكري، فيما يعيش أكثر من 75٪ من البالغين المصابين بالسكري الآن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بالإضافة إلى ربط حوالي 6.7 مليون حالة وفاة في عام 2021 بمرض السكري.

ويقول الباحثون، إن هناك أيضًا المزيد من الأشخاص المصابين بمقدمات السكري، والأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، وحالات الحمل المتأثرة بمرض السكري.

أكد الأطباء بقسم السكري وصحة السكان في معهد بيكر للقلب والسكري في أستراليا، أن هناك حاجة قوية لاستراتيجيات وسياسات تدخل فعالة لوقف الزيادة في عدد الأشخاص الذين يصابون بمرض السكري في جميع أنحاء العالم.

زيادة الوفيات بين من تقل أعمارهم عن 60 عاما

أوضح أستاذ الطب وعلوم الصحة العامة بجامعة شيكاغو الدكتور هوانج شونج، إن ثلث الوفيات المرتبطة بالسكري البالغ عددها 6.7 مليون في عام 2021 كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول داء السكري من النوع الأول عند البالغين، لمنع أرتفاع النسبة مجددًا، حيث أن الدراسات السابقة ركزت في الغالب على الأطفال، ويمكن أيضًا أن يكون من الصعب التمييز بين النوع الأول والنوع الثاني لدى البالغين.

السمنة لدى الأطفال ليست العامل الوحيد للإصابة بالسكري

أكد الأطباء، أن السمنة أصبحت العامل الرئيسى للإصابة بمرض السكري، فهناك عوامل أخرى مثل التاريخ العائلي، عدم الحصول على الرعاية الصحية، والعادات الغذائية الخاطئة.