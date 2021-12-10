الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 8 متهمين أمام الجنايات غدًا فى «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

يعود 8 متهمين من جديد لقفص الاتهام غدًا، أمام الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، لاستكمال محاكمتهم في قضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير». 

بدأت أحداث تلك القضية للعام الماضي بمحيط نقابة الصحفيين عندما انطلقت أحداث العنف في الذكرى الثالثة لثورة يناير، وأسفرت عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين، وعقب تحقيقات النيابة تمت إحالة المتهمين في تلك القضية باتهامات «القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون».

الدائرة الرابعة ارهاب المستشار محمد السعيد الشربينى أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير طره

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