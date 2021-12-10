ختام دورى أكاديمية الفنون لكرة القدم.. وإعلان الفائزين الأحد

بحضور غادة جبارة..

شهد استاد أكاديمية الفنون مباراة القمة والتحدي بين المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والمعهد العالي للفنون الشعبية، بحضور كل من الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، والدكتور إسلام فهمي المشرف على النشاط الرياضي، في إطار الجولة قبل الأخيرة من دوري الأكاديمية، حيث استطاع فريق الفنون المسرحية اقتناص ثلاث نقاط غالية بعد أن أحرز 3 أهداف مقابل هدف وحيد من فنون شعبية، ليعيد بذلك ترتيب جدول الدوري ويضع نفسه في المقدمه بـ13 نقطة من 5 لقاءات، ويضع المدرسة التكنولوجية في المرتبة الثانية بـ10 نقاط من 4 لقاءات ويتوقف رصيد فنون شعبية عند 9 نقاط من 4 لقاءات.

حسم نتائج دوري الأكاديمية إلى المباراة الأخيرة يوم الأحد القادم الساعة 3 عصرًا بين المدرسة التكنولوجية وفنون شعبية والتي سيتحدد على إثرها ترتيب الثلاث فرق الأولى، وهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في حالة فوز فنون شعبية بأي نتيجة سيكون الترتيب كالآتي "فنون مسرحية 1، فنون شعبية 2، المدرسة التكنولوجية 3"، أما السيناريو الثاني ويتمثل في حالة تعادل الفريقين بأي نتيجة سيكون الترتيب كالآتي "فنون مسرحية 1، المدرسة التكنولوجية 2، فنون شعبية 3"، أما في حالة فوز المدرسة التكنولوجية بأي نتيجة سوف يتساوي كل من فنون مسرحية مع المدرسة التكنولوجية كل منهما بـ13 نقطة، ثم نلجأ للمواجهات المباشره بينهما والتي انتهت بالتعادل 1/1، ثم نلجأ لاحتساب فارق الأهداف والتي غالبًا سوف تصب في صالح المدرسة التكنولوجية ليكون الترتيب كالآتي" المدرسة التكنولوجية 1، فنون مسرحية 2، فنون شعبية 3"، وهذا يعني أنه إذا فاز إو تعادل فنون شعبية مع المدرسة التكنولوجية سوف تتوج فنون مسرحية بطلًا للدوري، أما إذا فازت المدرسة التكنولوجية سوف تكون هي بطل الدوري بفارق الأهداف.

أما على صعيد هدافي دوري الأكاديمية فيتصارع على هذا اللقب 4 لاعبين:

أحمد أيمن سعودي «فنون شعبية»، محمد يوسف «فنون مسرحية»، بدر صبحي ومحمد رضا من «المدرسة التكنولوجية».