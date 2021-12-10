«لتحقيق الربح السريع».. اعترافات المتهم بتصنيع مخدر الشابو فى مطوبس

اعترف المتهم بالاتجار في مخدر الشابو والحشيش بمنطقة مطوس بكفر الشيخ أنه اتخذ مسكنه لتصنيع المواد المخدرة لتحقيق الربح السريع.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ قد أكدت قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته فرد محلى، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف للاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.