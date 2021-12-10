تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بالمحلة الكبرى

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، اليوم، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية.



واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز وبندر المحلة، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن مواعيد الغلق، وأُحيل المخالفين إلى النيابة.

وتأتى هذه الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 5 طن لانشون وعسل جلوكوز، مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومخزن مواد عدائية بنطاق مركز طنطا.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية بناء على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع عبوات لانشون بقري مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، وتم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن لانشون، وضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته بقصد البيع براميل عسل جلوكوز مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، تم التحفظ على كمية قدرها نحو 3 طن جلوكوز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المضبوطات والمخالفات، وإخطار النيابة العامة للتصرف بشأنها.