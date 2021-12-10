الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 ديسمبر.. بدء فعاليات الحوار الاقتصادى بين الصين وفرنسا

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين

تبدأ فعاليات الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى الثامن بين الصين وفرنسا، في 13 ديسمبر الجاري.
 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الصينية، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير سيتشاركان رئاسة الحوار.
وأضاف وانغ أن الحوار يعقد عبر "الفيديو كونفرانس"، ويطبق التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي، وسيناقش التعاون في مجالات، من بينها حوكمة الاقتصاد العالمي وتغير المناخ والتجارة والاقتصاد والزراعة والفضاء الإلكتروني والطاقة النووية المدنية والابتكار العلمي والتكنولوجي والتمويل وأسواق الطرف الثالث.
وأوضح أن الحوار لعب دورًا إيجابيًا في تعميق التعاون البراجماتي الثنائي، وعزز التواصل والتنسيق في شؤون اقتصادية ومالية دولية كبرى، فضلاً عن تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا.

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وائل لطفي

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