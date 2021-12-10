الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تشارك فى الاحتفاء باليوم العالمى لحقوق الإنسان

اليوم العالمي لحقوق
اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مبرزة ما اتخذته من الأنظمة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في تصريح، اليوم، أن المملكة شهدت إصلاحات متعددة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده خاصة في مجال حقوق الإنسان بإصلاحاتٍ تجاوزت (90) إصلاحًا أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشار إلى أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على جيمع المستويات والقطاعات، مؤكدًا أن تعليمها والتربية عليها ونشر ثقافتها يخلق بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة.
وأوضح أن الهيئة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها، فالإلمام والمعرفة بحقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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وائل لطفي

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