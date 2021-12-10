السبت.. مناقشة رواية «يناير مؤقت» بالمركز الدولي للكتاب

يستضيف المركز الدولي للكتاب حفل مناقشة رواية «يناير مؤقت» للكاتب عمر جنيد، يوم السبت 11 ديسمبر 2021 بالمركز الدولي للكتاب، في تمام الخامسة مساء.



تأتي المناقشة ضمن فعاليات موسم مناقشة الكتابة المصرية المعاصرة، الذي أطلقه فريق المناقشة كتيمة عامة للنصوص التي سيتم مناقشتها خلال الموسم الجاري، والتي يجب أن تكون الروايات منشورة في خلال السنوات القليلة الماضية، ولكتاب مصريين معاصرين يمارسون الكتابة الإبداعية حتى الآن.

وعمر جنيد صيدلي وقاص وروائي مصري، صدر له روايتي يناير مؤقت 2017 دار الكنزي، وديدالوس 2019 دار الكنزي.



المركز الدولي للكتاب يجمع ما بين كونه مقهى ثقافيا ومنفذ بيع لجميع إصدارات هيئات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية الخاصة ومعرضًا للمنتجات الحرفية واليدوية المصرية.



جدير بالذكر أن المركز الدولي للكتاب يقع في منطقة حيوية في قلب القاهرة «منطقة وسط البلد» خلف دار القضاء العالي وعلى بعد مسافة قليلة من ساحة بيع الكتب المستعملة الشهيرة «سور الأزبكية» التي تعتبر المنافس الشرس لدور النشر الحكومية والخاصة، والقرب من عدد من المراكز الثقافية الأجنبية وأهم المكتبات المصرية.

وهو مُقام على مساحة 900 متر مربع مقسمة على ثلاثة أدوار، ويضم قاعة لحفلات التوقيع وقاعة للاطلاع والقراءة المجانية، ومقهى ثقافيا، وجزءا لمنتجات صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومعرضًا مصغرًا لمنتجات الحرف البيئية والمشغولات اليدوية لصندوق التنمية الثقافية، فضلا عن قاعة اطلاع للأطفال والرسوم الفنية بالدور الأرضي.



وإلى جانب إصدارات الهيئة العامة للكتاب، يضم المركز الدولي للكتاب كتب قطاعات وزارة الثقافة مثل: المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة، بالإضافة إلى إصدارات عدد من دور النشر، منها: دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، دار أطلس، دار ميريت، دار أخبار اليوم، دار العين، مجمع اللغة العربية، وغيرها.