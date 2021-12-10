الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حاولت تلحقه».. قطار المنصورة ينهى حياة سيدة أسفل عجلاته

مصرع سيدة
مصرع سيدة

أنهى قطار «المنصورة - دمياط» حياة ربة منزل أسفل عجلاته، وذلك بمحطة طلخا أثناء محاولتها اللحاق به. 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إلى العميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا بسقوط سيدة أسفل عجلات قطار «المنصورة - دمياط». 

وبالفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 35 عامًا كانت تحاول اللحاق بالقطار، وأثناء محاولتها الإمساك به سقطت أسفله، ما أدى إلى مصرعها على الفور. 

تم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طلخا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رسميًا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس

استعداد عسكرى.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟