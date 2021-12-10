«حاولت تلحقه».. قطار المنصورة ينهى حياة سيدة أسفل عجلاته

أنهى قطار «المنصورة - دمياط» حياة ربة منزل أسفل عجلاته، وذلك بمحطة طلخا أثناء محاولتها اللحاق به.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إلى العميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا بسقوط سيدة أسفل عجلات قطار «المنصورة - دمياط».

وبالفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 35 عامًا كانت تحاول اللحاق بالقطار، وأثناء محاولتها الإمساك به سقطت أسفله، ما أدى إلى مصرعها على الفور.

تم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طلخا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.