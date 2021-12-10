الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حماة الوطن»: مصر عززت مفاهيم حقوق الإنسان

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، إن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، رغم ما مرت به، وما زالت تعانيه من آثار سنوات الفوضى. 

وأضاف "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه السلطة في 2014، عززت مفهوم حقوق الإنسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتيجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع: "الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر، والتحديات التي هددت بقاءها، لم تثنِ الدولة المصرية عن قناعاتها بترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وأولوياتها، من خلال دحر الإرهاب في ربع الوطن، والبدء في تحقيق التنمية المستدامة، والتي افتقدتها الدولة على مدار العقود الماضية". 

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، إلى أن مجلس النواب لم يكن بعيدًا عن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال إصدار تشريعية هامة مثل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية المرأة من التحرش، وتشديد تجريم ختان الإناث، وضمان التمثيل السياسي للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة في المجالس التشريعية المنتخبة.

وأوضح شلبي، أن إطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" أهم ما يميز إصرار الدولة المصرية على حق كل مواطن في الحياة الكريمة، والعيش في مستوى يليق ويحفظ كرامته.

حقوق الانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية مؤسسات الدولة حزب حماة الوطن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

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