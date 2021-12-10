حبس عاطل بتهمة تحويلات مالية غير مشروعة بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلًا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي، وتربح مبلغ 12 مليون جنيه خلال عامين بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتم ضبط المتهم.