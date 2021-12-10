السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى ذكرى وفاته.. محطات فى حياة غريب محمود

غريب محمود
غريب محمود

تحل اليوم الجمعة، 10 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان غريب محمود، الذي رحل عن عالمنا عام 2006 عن عُمر ناهز الـ 65 عاما.

وغريب محمود خطف قلوب الجميع بكلماته البسيطة، رغم أنه رحل عن عالمنا لكن ترك لنا مواقف وأعمال سينمائية عديدة، وتوفي على خشبة المسرح، ولقب بـ"أبو العريف".

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل غريب محمود الذي اشتهر بدور "فالنتينو":

- ولد في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في  10 مايو عام 1941.

- لقب بـ"أبو العريف" نتيجة للإعلان اللي قام بتقديمه لمحو الأمية.

- كانت بداية مسيرة الفنية أمام كبار الممثلين منهم الزعيم عادل إمام.

- شارك في العديد من المسرحيات، فكان مليئا بالمرح، والكوميديا.

- من أشهر أعمال المسرح التي قدمها، مسرحية "جحا يحكم المدينة". 

- من أشهر المسرحيات التي قدمها، "علشان خاطر عيونك".

- حصل على جماهيرية كبيرة بعد دور "فالنتينو" في فيلم "بوحه".

- نجله الفنان محمود غريب محمود.

- توفي على خشبة المسرح.

أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها:

شارك في مسلسل "السيرة الهلالية"، و"آن الأوان"، و"سوق الخضار"، وقدم دورا في "التوبة"، وشارك النجمة عبلة كامل في مسلسل "عفاريت السيالة"، و"رحلة أبو الوفا"، و"رأفت الهجان"، و"أبناء ولكن".

آخر أعماله الفنية

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها محمود غريب، فيلم "على جنب يا أسطى" عام 2006.

أبو العريف الغريب الغريب محمود ذكرى 1 وفاة جديدة الدستور فالنتينو الفنان غريب محمود منيا القمح بوحة التجربة الدنماركية عادل امام قلوب جماهيره أعمال سينمائية خشبة المسرح الفنان الراحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

لا تستهينوا بالخطر.. أطباء يكشفون لـ«الدستور»: أين نحن من «كورونا» الآن؟

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل