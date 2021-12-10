فى ذكرى وفاته.. محطات فى حياة غريب محمود

تحل اليوم الجمعة، 10 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان غريب محمود، الذي رحل عن عالمنا عام 2006 عن عُمر ناهز الـ 65 عاما.

وغريب محمود خطف قلوب الجميع بكلماته البسيطة، رغم أنه رحل عن عالمنا لكن ترك لنا مواقف وأعمال سينمائية عديدة، وتوفي على خشبة المسرح، ولقب بـ"أبو العريف".

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل غريب محمود الذي اشتهر بدور "فالنتينو":

- ولد في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في 10 مايو عام 1941.

- لقب بـ"أبو العريف" نتيجة للإعلان اللي قام بتقديمه لمحو الأمية.

- كانت بداية مسيرة الفنية أمام كبار الممثلين منهم الزعيم عادل إمام.

- شارك في العديد من المسرحيات، فكان مليئا بالمرح، والكوميديا.

- من أشهر أعمال المسرح التي قدمها، مسرحية "جحا يحكم المدينة".

- من أشهر المسرحيات التي قدمها، "علشان خاطر عيونك".

- حصل على جماهيرية كبيرة بعد دور "فالنتينو" في فيلم "بوحه".

- نجله الفنان محمود غريب محمود.

- توفي على خشبة المسرح.

أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها:

شارك في مسلسل "السيرة الهلالية"، و"آن الأوان"، و"سوق الخضار"، وقدم دورا في "التوبة"، وشارك النجمة عبلة كامل في مسلسل "عفاريت السيالة"، و"رحلة أبو الوفا"، و"رأفت الهجان"، و"أبناء ولكن".

آخر أعماله الفنية

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها محمود غريب، فيلم "على جنب يا أسطى" عام 2006.