نجل مالك أسواق شهيرة يتسبب فى مصرع 4 طلاب بالشيخ زايد

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في حادث مصرع 4 طلاب نتيجة انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها، عقب اصطدام سيارة يقودها نجل مالك أسواق شهيرة، أن الطلاب تربطهم علاقة صداقة، وخلال محاولة قائد سيارتهم سلوك ملف "يوتيرن" للطريق المواجه، اصطدمت بهم سيارة المتهم ماركة "أستون مارتن" بقوة، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة المتهم، إلا أن حالته الصحية مستقرة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان تصادف مرورهم وشاهدوا الحادث، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وقع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد، وتم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب، بسيارة أخرى يستقلها 4 طلاب، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم.

تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى "ك.ا" نجل مالك عدة فروع لمحلات شهيرة، وأصيب نتيجة التصادم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.