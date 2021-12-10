الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: نأمل فى تعزيز التعاون مع إفريقيا فى مجال الموارد الطبيعية

تشوي جونغ كون
تشوي جونغ كون

قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشوي جونغ-كون"، اليوم الجمعة، إن بلاده تأمل في تعزيز التعاون مع إفريقيا في الموارد الطبيعية ومستعدة للعمل معها فيما يتعلق بسلاسل التوريد العالمية.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونيهاب)، أن ذلك جاء في كلمة ترحيبية ألقاها المسئول الكوري في الدورة الرابعة لحوار سول حول إفريقيا، وهو منتدى أكاديمي حول العلاقات بين كوريا الجنوبية وإفريقيا، والتي عُقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بسول.


وأضاف النائب الأول لوزير الخارجية: "تمتلك إفريقيا ما يقرب من ثلث الموارد الطبيعية في العالم، وخاصة المواد الخام المهمة للسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، والتي نكون في طليعة مجالاتها".


وتابع: "تدرك كوريا الجنوبية الوجود المتزايد لإفريقيا في سلسلة القيمة العالمية، ونحن مستعدون جدًا للعمل أكثر مع إفريقيا".


وأكد أن كوريا الجنوبية تأمل في إقامة "شراكة من أجل الرخاء المشترك" مع إفريقيا من خلال التعاون في مجال الرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ.

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